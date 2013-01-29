Польские и немецкие пограничники задержали семь украинцев

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Надобжанского отдела пограничной службы, ответственная за охрану приграничного района с Германией.

"Большинство иностранцев были обвинены в полученных виз неправомерным путем, в частности, подачи неправдивых свидетельств консулу при получении визы. Часть иностранцев находилась в Польше или в Германии нелегально, поскольку их визы уже утратили действие", - отметила пресс-служба.

Пограничники обязали украинцев, а также задержанных двух россиян и одного белоруса, добровольно покинуть территорию Польши.

Пресс-секретарь Надобжанского отдела пограничной службы Анна Галлон сообщила УНИАН, что двое из 7 украинцев были задержаны на территории Германии совместным польско-немецким патрулем.

Она отметила, что пограничники обычно дают нарушителям около 2 недель для того, чтобы они добровольно покинули польскую территорию, отметив, что польское законодательство, после последних изменений в 2012 году, определяет этот срок от 7 до 30 дней. "Это очень зависит от того, какое правонарушение совершено. По-другому происходит в случае законченной визы и визы, полученной неправомерным путем", - сказала она.

Собеседник агентства также отметила, что пограничники достаточно часто фиксируют случаи, когда граждане Украины, получившие рабочие визы на основании заявки на трудоустройство от польского работодателя, зарегистрированного на востоке Польши, пытаются работать на западе страны и в Германии.

По ее словам, чаще всего украинцы сами сознаются в совершенном, что неправомерно получили визу и соглашаются на определенное им наказания, которое, как правило, является условным тюремным заключением с испытательным сроком.

Пресс-секретарь также сказала, что польская пограничная служба вносит нарушителей в базу лиц, которым запрещен въезд в Польшу на протяжении некоторого времени, этот срок, по ее данным, составляет преимущественно полгода.

"В то же время каждый может подать заявку коменданту пограничной службы, чтобы этот срок был сокращен или даже отменен", - сказала собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, за первую половину прошлого года польские пограничники задержали за нарушение правил пребывание в Польше более 800 украинцев, что на треть больше показателей первых шести месяцев 2011 года.

В 2011 году пограничники за нарушение правил пребывания в Польше задержали 1150 граждан Украины, что где-то на 100 человек меньше, чем в предыдущем году.

Справка УНИАН. Польские пограничники чаще всего задерживают украинцев за то, что они работают в Польше без необходимых для этого документов, имеют просроченные визы или неправомерно используют выданные им консульством рабочие визы: например, ездят в качестве туристов или на работу в другие государства Шенгенской зоны, к которой в конце 2007 года присоединились поляки.