Над Адриатикой пропал американский истребитель

Об этом передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщили представители Пентагона, связь с самолетом была потеряна в понедельник, 28 января. Пока неизвестно, потерпел ли он катастрофу. Наряду с военными, к поискам уже подключилась итальянская береговая охрана. Обнаружению истребителя мешают плохие погодные условия, из-за которых видимость в районе исчезновения самолёта крайне ограничена. Командование авиабазы ВВС США и НАТО Авиано в Италии, к которой была приписана машина, сообщило, что пропавший F-16 пилотировал один летчик. Военные также отметили, что боезапаса на борту истребителя не было.