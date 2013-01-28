Иран запустил в космос обезьяну

Иран запустил ракету-носитель для вывода на орбиту так называемой "капсулы жизни" - аппарата, на борту которого находится обезьяна, передает в понедельник агентство «Франс Пресс» со ссылкой на иранский арабоязычный телеканал «Аль-Алам».

"Иран в понедельник успешно запустил (в космос) аппарат "Пионер" с обезьяной на борту на высоту 120 километров. Аппарат вернулся на Землю без повреждений", - цитирует "Аль-Алам" заявление Иранского космического ведомства.

Как передает РИА «Новости», ранее глава иранского космического ведомства Хамид Фазели заявлял, что запуск обезьяны в космос является подготовительной частью проекта, предусматривающего полет в космос человека. Его планируется осуществить в ближайшие 5-8 лет.

Предыдущий запуск "капсулы жизни" был осуществлен Ираном в начале февраля 2010 года, когда Тегеран на ракете-носителе собственного производства "Кавошгар-3" отправил в космос мышей, черепах и червей для научных исследований.

Позднее агентство «Франс Пресс» со ссылкой на иранский телеканал «Аль-Алам» сообщило, что аппарат успешно вернулся на Землю.

Сообщается, что на этот раз для запуска использовалась ракета "Кавошгар-5".