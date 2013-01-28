В Бразилии объявили трехдневный траур по жертвам пожара в ночном клубе

Большинство из погибших были студентами, которые умерли от отравления угарным газом, сообщают власти страны, передает Би-би-си Украины. Более 100 человек находятся в больницах.

Сообщается, что пожар начался, когда участник группы, игравшей в ночном клубе Kiss, зажег фейерверк на сцене. Пожар, произошедший в воскресенье, стал самым смертоносным в Бразилии за 50 лет.