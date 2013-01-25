В Египте пострадали более ста человек в столкновениях с полицией
20:26, 25 января 2013Мир
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По меньшей мере 119 человек получили ранения в результате столкновений между манифестантами и силами безопасности, которые проходят во многих городах Египта.
Наиболее серьезные столкновения сейчас происходят в Александрии / Фото: Creative Commons, Ramy Raoof
Ранее сообщалось, что минздрав выделил около 2 тысяч машин скорой помощи для дежурства во время массовых демонстраций, которые проходят в пятницу в крупнейших городах страны во вторую годовщину египетской революции, сообщают РИА Новости.
В Каире, в районе центральной площади города Тахрир, где собрались сотни тысяч египтян, дежурят сотни мобильных бригад медиков.
Наиболее серьезные стычки египтян с силами безопасности в настоящее время проходят во втором по величине городе Египта - Александрии, а также в городах Суэц и Исмаилия. Периодически столкновения возобновляются и в центре Каира, близ площади Тахрир, и на подходах к президентскому дворцу в столичном районе Аль-Иттихадия.
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