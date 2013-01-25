СМИ: Самолет, в который попала молния, приземлился с горящим двигателем
13:07, 25 января 2013Мир
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В пассажирский самолет Турецких авиалиний, совершающий рейс Стамбул-Измир, ударила молния, в результате чего в моторном отсеке начался пожар.
В самолет попала молния
В пассажирский самолет Турецких авиалиний, совершающий рейс Стамбул-Измир, ударила молния, в результате чего в моторном отсеке начался пожар.
Как сообщает NEWS.am со ссылкой на Hurriyet, инцидент произошел 24 января в 23.15 при подлете к Измиру.
В результате удара молнии отказал один из двигателей лайнера. Пилотам удалось посадить самолет в аэропорту Измира, никто из пассажиров не пострадал.
Один из пассажиров снял все происходящее на мобильный.
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