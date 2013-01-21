В Эритрее произошла попытка госпереворота

Об этом сообщает Radio France International со ссылкой на данные своих источников в этой стране.

Согласно этой информации, солдаты захватили местное радио и телевидение, вскоре после чего все передачи в эфире прекратились. До завершения работы телевидение передало лишь одно сообщение: в стране объявляется политическая амнистия и возобновляет действие конституция 1997 года.

Что происходит в эритрейской столице - Асмаре - сейчас, точно не известно. Оттуда поступают отрывочные и противоречивые данные, проверить которые пока невозможно, сообщает Lenta.ru.

С 1993 года в Эритрее правит военная хунта, в которую входят, в основном, ветераны войны за независимость от Эфиопии. Под их властью страна участвовала в целом ряде конфликтов с соседними странами, превратилась в одну из беднейших и наименее свободных стран мира.