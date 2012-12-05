Украина в рейтинге коррупции - соседка Папуа-Новой Гвинеи

Таковы результаты исследования, проведенного Transparency International, сообщает Украинская правда.

Так, Украина набрала лишь 26 баллов из 100 возможных. Чем ниже балл, тем ближе страна находится к коррупционной пропасти.

26 баллов также получили Сирия, Папуа-Новая Гвинея, Конго, Эритрея.

Лучше ситуация, т.е. 27 баллов в Кении, Пакистане и Нигерии. У России - 28 баллов.

Самое лучшее положение - 90 баллов в Дании, Финляндии и в Новой Зеландии. Самая худшая ситуация в Сомали, которая получила лишь 8 баллов.

Любой результат, меньше, чем 30 баллов, с точки зрения Transparency International считается "позором для нации", - отмечается в пресс-релизе организации.

Прошлогодний показатель Украины составлял 27 баллов (2,3 балла по старой методологии).

Самыми главными факторами роста коррупции, по мнению экспертов Transparency International, стала бездеятельность Национального антикоррупционного комитета при президенте, который уже больше года не проводит заседаний.

"Госпрограмма противодействия коррупции стоит не дороже бумаги, на которой она напечатана. Заявленные средства на реализацию государственной антикоррупционной программы в 2011-2012 гг. так и не были выделены", - назвали в организации еще одну причину.

"Изменения в законодательстве о госзакупках вывели в тень десятки миллиардов государственных средств. Граждан фактически лишили права на информацию о закупках, осуществляемых за народные деньги", - подчеркнули в организации.