Следственный комитет РФ: Дед Хасан был убит одним выстрелом

Криминальный авторитет Аслан Усоян, известный в криминальных кругах как «Дед Хасан», был убит одним выстрелом. В ходе нападения два огнестрельных ранения получила находившаяся на месте происшествия женщина.

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства 75-летнего А.Усояна по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ст. 222 Уголовного кодекса РФ (убийство, незаконный оборот огнестрельного оружия).

«По версии следствия, сегодня в районе улице Поварской в городе Москве неустановленным лицом в Усояна был произведен 1 выстрел из огнестрельного оружия, после чего потерпевший был доставлен в клиническую больницу им. Боткина, где от причиненного ранения скончался», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ходе нападения два огнестрельных ранения получила находившаяся на месте происшествия женщина, которой в настоящее время оказывается медицинская помощь.

Сообщается, что А.Усоян, более известный криминальных кругах как «Дед Хасан», впервые был осуждён в 19 лет, в дальнейшем неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На жизнь А.Усояна неоднократно совершались вооруженные покушения. Следствием рассматриваются различные версии убийства, в том числе связанные с криминальной деятельностью потерпевшего.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, «Деда Хасана» застрелили, когда он выходил из ресторана «Каретный двор».

Российский вор в законе по кличке «Дед Хасан» был выдворен из Украины 7 апреля 2010 года. Ему был запрещен въезд на территорию нашего государства на ближайшие пять лет.

По оперативным данным, «Дед Хасан» приезжал на территорию Украины для проведения воровской «сходки», на которой, в связи со смертью известного российского криминального авторитета по кличке «Япончик», должны были перераспределяться роли относительно влияния на криминогенную ситуацию в Украине.