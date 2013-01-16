В центре Москвы убили Деда Хасана

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Москвы.

«В Деда Хасана стреляли, когда он выходил из ресторана «Каретный двор», от полученных травм он скончался», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, российский вор в законе по кличке «Дед Хасан» был выдворен из Украины 7 апреля 2010 года. Ему был запрещен въезд на территорию нашего государства на ближайшие пять лет.

По оперативным данным, «Дед Хасан» приезжал на территорию Украины для проведения воровской «сходки», на которой, в связи со смертью известного российского криминального авторитета по кличке «Япончик», должны были перераспределяться роли относительно влияния на криминогенную ситуацию в Украине.