В центре Москвы убили Деда Хасана
13:35, 16 января 2013Общество
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В центре Москвы застрелен известный криминальный авторитет Аслан Усоян, известный в криминальных кругах как Дед Хасан.
В Деда Хасана стреляли, когда он выходил из ресторана «Каретный двор»
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Москвы.
«В Деда Хасана стреляли, когда он выходил из ресторана «Каретный двор», от полученных травм он скончался», - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНИАН, российский вор в законе по кличке «Дед Хасан» был выдворен из Украины 7 апреля 2010 года. Ему был запрещен въезд на территорию нашего государства на ближайшие пять лет.
По оперативным данным, «Дед Хасан» приезжал на территорию Украины для проведения воровской «сходки», на которой, в связи со смертью известного российского криминального авторитета по кличке «Япончик», должны были перераспределяться роли относительно влияния на криминогенную ситуацию в Украине.
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