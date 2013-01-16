Французские войска вступят в бой с малийскими боевиками «в ближайшие часы»

Французские военнослужащие вступят в бой с малийскими боевиками "в ближайшие часы", передает Associated Press со ссылкой на военных. Войска уже выдвинулись из столицы Бамако на север страны в сторону территорий, оккупированных исламистами, сообщает Lenta.ru.

Наземная операция Франции началась в Мали вечером 15 января, заявил начальник штаба французских войск адмирал Эдуар Гийо (Edouard Guillaud). Министр внутренних дел Жан-Ив Ле Дриан подтвердил эту информацию и отметил, что операция продлится столько, сколько потребуется, пишет The Guardian.

Представитель французской армии пояснил, что наземные действия необходимы, так как воздушных атак на исламистов оказалось недостаточно. По его словам, они прикрываются мирными гражданами как "живым щитом", поэтому бомбардировки неизбежно будут приводить к невинным жертвам. Эдуар Гийо обещал, что французские военные не будут наносить удары, если появится вероятность, что пострадают мирные жители.

Ранее во вторник 15 января Франция заявила, что увеличит количество своих военных в Мали с 800 до 2,5 тысячи человек. Первоначально предполагалось, что руководить операцией будут африканские соседи Мали, а Париж только предоставит им поддержку. Однако на деле складывается иная ситуация: возглавлять наступление на боевиков будут французские войска.

В общей сложности оказать военную поддержку Мали вызвались по меньшей мере 13 стран, однако на данный момент там находятся только французы. Соседи Мали - Нигерия, Кот-д'Ивуар, Бенин, Гана, Нигер, Сенегал, Буркина-Фасо и Того - пообещали направить в страну своих солдат. США обеспечивает поддержку коммуникаций и предоставляет разведданные, а Великобритания занимается логистикой.

Север Мали весной 2012 года в результате военного переворота захватили сначала сепаратисты-туареги, а затем исламисты, связанные с "Аль-Каедой". Власти Мали обратились за поддержкой Франции после захвата боевиками Коны - стратегически важного города, который открывает дорогу на столицу.