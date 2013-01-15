В Египте сошел с рельсов поезд с призывниками: почти 20 погибших

Состав направлялся из Верхнего Египта в Каир и по неизвестной причине сошел с рельсов близ станции Эль-Бадрашин в окрестностях Гизы.

Все пострадавшие были госпитализированы в каирские больницы, передает РИА Новости.

ЧП с участием пассажирских поездов в Египте происходят регулярно. В ноябре прошлого года в египетской провинции Асьют произошло столкновение школьного автобуса с поездом. В результате этой трагедии погибли 50 человек, в основном дети, около 20 египтян получили ранения. Одно из самых страшных ЧП на железной дороге произошло в Египте в феврале 2002 года. Тогда в результате пожара в пассажирском поезде погибли 375 человек.