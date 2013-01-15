В Египте сошел с рельсов поезд с призывниками: почти 20 погибших
07:42, 15 января 2013Мир
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Поезд с призывниками сошел с рельсов в пригороде столицы Египта Каира, по последним данным, число погибших составило 19 человек, еще 107 находятся в больницах с травмами.
Состав направлялся из Верхнего Египта в Каир и по неизвестной причине сошел с рельсов близ станции Эль-Бадрашин в окрестностях Гизы.
Все пострадавшие были госпитализированы в каирские больницы, передает РИА Новости.
ЧП с участием пассажирских поездов в Египте происходят регулярно. В ноябре прошлого года в египетской провинции Асьют произошло столкновение школьного автобуса с поездом. В результате этой трагедии погибли 50 человек, в основном дети, около 20 египтян получили ранения. Одно из самых страшных ЧП на железной дороге произошло в Египте в феврале 2002 года. Тогда в результате пожара в пассажирском поезде погибли 375 человек.
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