В Египте поезд столкнулся со школьным автобусом: 30 погибших

Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации, поезд, следовавший по маршруту Каир-Асуан, столкнулся с автобусом на одном из железнодорожных переездов близ населенного пункта Манфалут.

По предварительным данным, погибли от 25 до 30 пассажиров, преимущественно школьники.