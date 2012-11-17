В Египте поезд столкнулся со школьным автобусом: 30 погибших

10:04, 17 ноября 2012
Мир
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До 30 человек, по предварительным данным, погибли, еще несколько десятков пострадали в результате столкновения поезда со школьным автобусом, которое произошло в египетской провинции Асьют,

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Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации, поезд, следовавший по маршруту Каир-Асуан, столкнулся с автобусом на одном из железнодорожных переездов близ населенного пункта Манфалут.

По предварительным данным, погибли от 25 до 30 пассажиров, преимущественно школьники.

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