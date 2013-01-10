Снежная лавина накрыла грузинский таможенный пункт на границе с Россией
20:55, 10 января 2013Мир
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Снежная лавина накрыла грузинский таможенно-пропускной пункт на грузино-российской границе в ущелье Трусо.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2".
По данным ТВ, никто не пострадал, сотрудники ТПП были вовремя эвакуированы. Вместе с тем, сотрудники правоохранительных органов пока не могут пройти к разрушенному ТПП из-за сохраняющейся угрозы схода лавин.
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По информации департамента автомобильных дорог Грузии, в связи со снегопадом, метелью и опасностью схода лавин на участках Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс автотрассы Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинской дороги, связывающей Грузию с Россией) в настоящее время запрещено движение всех видов автотранспорта.
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