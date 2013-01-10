Грузия перекрыла дороги в сторону России

Как сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии, на участках Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс (дорога в сторону КПП "Верхний Ларс" грузино-российской границы) автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс большой снегопад: из-за опасности лавин и сильного ветра запрещено движение всех видов транспорта.

На этом участке техника находится в полной готовности и после снятия угрозы схода лавин, она приступит к работе по очистке дороги. Сообщается, что на этом отрезке дороги скопилось много автомобилей, которые в основном двигаются через Грузию транзитом в Россию из Армении. На автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс на участках Арагвиспири-Гудаури и Коби-Степанцминда запрещено движение прицепов, полуприцепов и автобусов с вместимостью более 30 человек. Движение остальных видов транспорта на участке Арагвиспири-Гудаури свободно.

На отрезке дороги Коби-Степанцминда движение остальных видов транспорта разрешено только с использованием специальных цепей. Для владельцев автомобилей с двумя и более ведущими мостами движение свободно. В ущелье Гомбори разрешено движение грузовых автомобилей. Передвижение остальных видов транспорта разрешено только с использованием специальных цепей. Движение прицепов и полуприцепов в Гомбори запрещено, сообщает Trend.

Движение в регионе в таком режиме осуществляется под непосредственным контролем полиции. На остальных участках автомагистрали движение свободно.