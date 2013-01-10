Укранские коллеги солидаризировались с осужденным в Беларуси правозащитником

Украинские правозащитники организовали в социальных сетях кампанию солидарности с белорусским правозащитником Алесем Беляцким, приговоренным к 4,5 годам лишения свободы за неуплату налогов с денежных средств, полученных за рубежом.

Об этом сообщает официальный сайт Сети активистов правозащитного движения Украины.

Поводом для начала кампании стало решение суда Ленинского района Гродно (Республика Беларусь) о применении штрафных санкций в отношении гродненских правозащитников Романа Юргеля (Белорусский Хельсинский комитет), Виктора Сазонова и Владимира Хильмановича (Правозащитный центр "Весна") за несанкционированный пикет в поддержку осужденного А.Беляцкого.

В частности, белорусские правозащитники разместили фотографии своей акции в Интернете во Всемирный день прав человека 10 декабря 2012 года. На этой фотографии активисты держали в руках портрет заключенного главы правозащитного центра "Весна" и Всеобщую декларацию прав человека.

18 декабря 2012 года были составлены протоколы опроса, а уже 19 декабря правозащитникам были представлены протоколы об административном правонарушении. Объединив все три дела в одно, судья за два с половиной часа, без перерыва в заседании постановил о взыскании штрафа с каждого из участников акции в размере 15 базовых величин, что в эквиваленте составляет около 150 евро.

Украинские правозащитники призывают своих коллег распечатать фотографию А.Беляцкого, сфотографироваться втроем с этой фотографией и опубликовать ее в социальных сетях.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Международной федерации прав человека, руководитель закрытого белорусскими властями правозащитного центра «Весна» А.Беляцкий был задержан в Минске 4 августа 2011 года и сразу же взят под стражу.

Основанием для уголовного преследования стали данные о его зарубежных банковских счетах, переданные в Минск чиновниками Литвы и Польши в рамках двусторонних соглашений о правовой помощи.

24 ноября 2011 года суд Первомайского района Минска признал А.Беляцкого виновным в сокрытии доходов в особо крупном размере и приговорил его к 4,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Кроме того, А.Беляцкий должен выплатить государству в качестве компенсации 757 млн. 526 тыс. 717 рублей (около 90 тыс. долларов). В такую сумму суд оценил "ущерб, причиненный преступлением", и госпошлину, которую должен выплатить обвиненный.

18 января эта сумма была перечислена женой А.Беляцкого на счет суда Первомайского района Минска. Деньги были собраны общественностью в надежде на то, что компенсация ущерба повлияет на решение Минского горсуда, который смягчит приговор правозащитнику.

А.Беляцкий своей вины не признает и в суде заявил, что его уголовное дело политически мотивировано. Как пояснил правозащитник, поступавшие на его счета деньги использовались в качестве помощи для граждан Беларуси, чьи права были нарушены. Банковские счета были открыты за границей, так как белорусские власти неоднократно отказывали правозащитникам в регистрации их организации.

Международная демократическая общественность, руководство Евросоюза, США и ряда других стран считают А.Беляцкого политзаключенным и требуют властей Беларуси освобождения правозащитника.