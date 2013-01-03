Украинского журналиста сняли с поезда на границе с Беларусью

Как сообщил В.Мороз в своем блоге, 2 января его сняли с поезда ”Киев-Минск” и поставили в паспорт штамп ”Въезд запрещен”.

”Ночь в поезде №86 ”Киев-Минск” оборвалась для меня внезапно. “Непропуск” – вердикт молодого белорусского пограничника, который проверял мой паспорт на белорусской границе. Накануне мне не без труда удалось достать билет на этот поезд, чтобы посетить родственников в Минске на новогодние праздники. Последние четыре месяца учусь в США, поэтому планировал эту поездку еще летом”, - написал В.Мороз.

По его словам, первые десять минут он не верил в такое развитие ситуации, поэтому стал приводить белорусским пограничникам ”с десяток причин”, по которым он должен был быть в Минске. ”Я вам повторяю, в Минск вы не поедете, причину мы не знаем”, – голос белорусского пограничника окончательно сгоняет с меня остатки сна”, - отметил украинец.

В.Мороз сообщил, что в 2 часа ночи 2 января очутился со своими вещами на улице, на станции Терюха – пункте въезда в Республику Беларусь. ”Успокаиваю себя, что не первый, чья поездка из Киева в Минск завершается ночью высадкой из теплого купе в морозную ночь без лишних объяснений. Негласно в черных списках белорусской власти – до 100 тысяч фамилий рядовых людей. Официально о черных списках в Беларуси не говорят”, - отметил он.

По его словам, с начала 2013 года на белорусско-украинской границе его случай был не первым.

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”Белорусские пограничники достаточно миролюбивые. По их мнению, они просто выполняют свою работу. Допускаю, невидимая рука белорусского КГБ руководит ими как слепым инструментом чужой воли. Только это сложно объяснить моим родственникам. Последний мой приезд в Беларусь был в июле. В течение последних 30 лет ежегодно ездил в Беларусь, законов не нарушал, никогда не было никаких проблем с пересечением границы”, - сообщил он.

В.Мороз сообщил, что паспорт ему вернули только утром, в дизеле, в котором его отправили в Украину. ”В паспорте – синий штамп “Уезд забаронены”. При этом никакого документа, почему запретили въезд в Беларусь, не предоставят. Переспрашиваю, могу ли снова попытаться въехать, чтобы увидеть своих родственников, говорят, что не знают, срок запрета может закончиться и через несколько дней, или же длиться месяцами. Часть пограничников не верит в систему, на которую они работают. Это становится понятным после четырех часов пребывания на их территории”, - отметил журналист.

По его словам, в посольстве Беларуси в Киеве ему посоветовали обратиться в посольство Украины в Минске для выяснения причин запрета на въезд.

”Учась в американском вузе как стипендиат программы имени Фулбрайта, мне приходится делать презентации о постсоветских реалиях и ситуации из медиа. Образованные американцы интересуются другим миром, так они пытаются понять чужое. Через неделю у меня будет возможность напомнить лишний раз моим профессорам о последней диктатуре в Европе. Диктатуре, где колючая проволока, черные списки для рядовых граждан и разрушение семейных связей возведены в ранг государственной политики”, - отмечает В.Мороз.