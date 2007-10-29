В ООН считают, что из-за биотоплива на Земле может начаться голод

Докладчик Организации Объединенных Наций по правам на продовольствие Жан ЗИГЛЕР считает, что производство биотоплива может привести к нехватке продовольствия в мире.

Как сообщает интернет-потрал «Наука и разработки» со ссылкой на Центр новостей ООН, выступая в Третьем комитете 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Ж.ЗИГЛЕР предупредил, что стремительное развитие производства биотоплива станет причиной резкого повышения цен на продукты питания и острой нехватки продовольствия.

Ж.ЗИГЛЕР подчеркнул, что «внезапно возникшая поспешность» с использованием кукурузы, ржи, сахара и пальмового масла для изготовления топлива — путь к неминуемой катастрофе. Расширение масштабов использования этих культур для топлива приведет к росту цен на продовольствие, землю и воду, а также росту числа людей, страдающих от недоедания.

Переориентация пахотных угодий на выращивание технических культур и последующая переработка их в топливо - это, по словам докладчика ООН, преступление против человечества.

Большинство сельскохозяйственных культур, используемых для производства биотоплива, являются основными продуктами питания в бедных регионах мира. По мнению эксперта, новая тенденция приведет к тому, что к 2025 году от голода будут страдать 1,2 млрд. человек. Для приготовления биотоплива, необходимого для одноразовой заправки одного автомобиля, требуется такое количество кукурузы, которого хватило бы для того чтобы прокормить одного человека в течение года.

Согласно данным, полученным ООН, результаты стремительного использования сельскохозяйственной продукции в промышленных целях уже дают о себе знать — за последний год мировые цены на кукурузу выросли вдвое.

Быстрый рост цен на сельскохозяйственную продукцию также может вызвать обострение конкуренции за землю и другие природные ресурсы - уже сейчас агропромышленные корпорации и крупные инвесторы скупают большие площади обрабатываемых земель.