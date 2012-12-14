Туск называет позицию России в деле передачи обломков Ту-154 «высокомерной»

Об этом он сказал сегодня в Брюсселе, комментируя сегодняшнее заявление представителя Министерства иностранных дел России Александра Лукашевича, сообщают польские медиа.

"У меня создалось впечатление, что российская позиция в этом деле бывает иногда слишком высокомерной, потому что в действительности дальнейшее пребывание обломков Ту-154 в России ставит в неоднозначную позицию Россию, а не Польшу", - сказал польский премьер-министр, которого цитирует РАР.

Д.Туск высказал мнение, что российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы как можно скорее передать Польше обломки польского самолета, как это обещал бывший Президент Дмитрий Медведев.

Польские СМИ напоминают, что А.Лукашевич сегодня комментировал объявленное 10 декабря главой МИД Польши Радославом Сикорским просьбу к высокому представителю ЕС Кэтрин Эштон поднять на саммите Россия-ЕС вопрос о возвращении Польши обломков Ту-154.

А.Лукашеквич сказал, что эта просьба Р.Сикорского, как и призывы некоторых польских политиков создать международную комиссию по расследованию причин Смоленской авиакатастрофы, вызывают "чрезвычайное удивление".

Как сообщал УНИАН, Р.Сикорский, комментируя заявление А.Лукашевича, заявил, что Польша "удивлена и не удовлетворена" тем фактом, что российские власти до сих пор не выполнили обещание передать обломки самолета полякам.

Политики крупнейшей оппозиционной партии в Польше "Право и справедливость" (PIS), соучредителем которой был погибший в Смоленске Президент Лех Качинский, заявляют, что россияне умышленно не передают полякам обломки самолета, чтобы скрыть доказательства, которые свидетельствуют о покушении на жизнь Президента Польши и делегацию польских высокопоставленных должностных лиц, погибших в Смоленске.

Представители польских властей не ставят под сомнение заключение авиационных экспертов, которые назвали главной причиной трагедии "ошибки пилотов", и призывают политиков PIS не обострять внутренние конфликты необоснованными заявлениями об умышленном убийстве польской делегации в России.