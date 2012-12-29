Следствие предполагает, что Ту-204 во Внуково разбился из-за ошибки пилотов
21:03, 29 декабря 2012Мир
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По предварительным данным причиной крушения Ту-204 во Внуково стала ошибка пилотов.
На месте аварии найдены два бортовых самописца / Фото очевидца. gazeta.ru
Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.
«По факту аварийной посадки самолета Ту-204 во Внуково возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушных судов». Следствие рассматривает версию ошибки пилотов», - говорится в сообщении.
По информации МВД России, количество погибших достигло четырех человек, еще четверо получили ранения.
Кроме того, найдены два бортовых самописца, которые в настоящее время осматриваются следователями, а затем будут переданы для расшифровки специалистам.
Для расследования причин аварии создана комиссия с участием Росавиации и Ространснадзора.
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