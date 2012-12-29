Следствие предполагает, что Ту-204 во Внуково разбился из-за ошибки пилотов

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«По факту аварийной посадки самолета Ту-204 во Внуково возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушных судов». Следствие рассматривает версию ошибки пилотов», - говорится в сообщении.

По информации МВД России, количество погибших достигло четырех человек, еще четверо получили ранения.

Кроме того, найдены два бортовых самописца, которые в настоящее время осматриваются следователями, а затем будут переданы для расшифровки специалистам.

Для расследования причин аварии создана комиссия с участием Росавиации и Ространснадзора.