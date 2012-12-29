Поляки потратят на встречу Нового года до 3 млрд долл. (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным компании KMPG, большинство поляков намерены встретить 2013 год дома вместе с близкими людьми, потратив в среднем на празднование около 200 долл.

Данные опроса свидетельствует о сокращении количества желающих встретить Новый год на частных вечеринках и специально организованных новогодних мероприятиях: их количество уменьшилось до 12 и 6% опрошенных соответственно с 13 и 9% в прошлом году.

Дома планируют встретить новый год 63% поляков, что на 4% больше, чем годом ранее.

9% респондентов в последний момент решат, где встречать новый год, а 2% не намерены праздновать.

"Самая большая часть новогоднего бюджета будет потрачена на продукты питания и безалкогольные напитки, которые обойдутся в около 1,25 млрд долл. На алкоголь поляки потратят около 300 млн долл. На одежду, обувь, бижутерию и другие расходы, связанные с празднованием Нового года, - еще около 300 млн", - сказано в отчете по результатам опроса, которым располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, по данным KMPG, в этому году поляки планировали потратить на празднование Рождества 25 декабря почти 5 млрд долл, или в среднем на семью около 320 долл.

По данным польского Госкомитета статистики GUS, средняя зарплата в секторе предприятий в стране в ноябре составила около 1,2 тыс долл. при установленном в этом году минимуме в почти 500 долл.

Справка УНИАН. По данным официальной статистики, оборот в розничной торговле в Польше в прошлом году составил 208 млрд долл., или более 17 млрд долл. в среднем в месяц (по текущему курсу 1USD=3,1 PLN).