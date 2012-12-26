Боевики убили 6 участников рождественской службы
03:20, 26 декабря 2012Мир
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На северо-востоке Нигерии вооруженные боевики совершили нападение на христианскую церковь, расстреляв шестерых участников рождественского богослужения.
"Неустановленные боевики пытались провести нападение на жителей г.Потискум, но были отброшены развернутыми там войсками. При отступлении они атаковали прихожан церкви в соседней деревне Джири", - сообщил журналистам представитель военного командования Эли Лазарус.
Он также подтвердил информацию о количестве погибших.
Официально ответственность за нападение пока не признала ни одна экстремистская организация. Но версия официальных властей сводится к тому, что за убийствами мирных жителей стоят боевики исламистской секты "Боко Харам".
С 2009 г. жертвами террористов этой организации стали около 2800 человек, среди которых христиане и умеренные мусульмане, напоминает РосБизнесКонсалтинг.
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