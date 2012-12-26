Боевики убили 6 участников рождественской службы

"Неустановленные боевики пытались провести нападение на жителей г.Потискум, но были отброшены развернутыми там войсками. При отступлении они атаковали прихожан церкви в соседней деревне Джири", - сообщил журналистам представитель военного командования Эли Лазарус.

Он также подтвердил информацию о количестве погибших.

Официально ответственность за нападение пока не признала ни одна экстремистская организация. Но версия официальных властей сводится к тому, что за убийствами мирных жителей стоят боевики исламистской секты "Боко Харам".

С 2009 г. жертвами террористов этой организации стали около 2800 человек, среди которых христиане и умеренные мусульмане, напоминает РосБизнесКонсалтинг.