В Черном море землетрясение силой 5-6 баллов
01:34, 26 декабря 2012Мир
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Землетрясение магнитудой около 5,6 произошло в акватории Черного моря, жертв и разрушений нет, сообщила РИА Новости руководитель сейсмостанции Сочи.
Она уточнила, что подземные толчки ощущались в центре Сочи в 02.45 мск и были слабее, чем землетрясение в воскресенье: "Эпицентр в том же районе был, в Абхазии, данные пока уточняются, приблизительная сила 5-5,5 баллов, магнитуда около 5,6".
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
По данным Южного регионального центра МЧС РФ, эпицентр землетрясения находился в 154 километрах южнее Сочи, интенсивность составила 5,2 балла. Землетрясение произошло в акватории Черного моря на глубине 10 километров, толчки ощущались в Сочи и Туапсе.
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