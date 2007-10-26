НАТО сократит численность Сил быстрого реагирования

Министры обороны стран НАТО на неформальной встрече в голландском Ноордвейке приняли решение сократить численность натовских Сил быстрого реагирования (СБР), сообщил журналистам генсек альянса Яап де Хооп Схеффер.

Проект СБР первоначально предполагал, что НАТО в случае необходимости сможет в течение пяти дней иметь в своем распоряжении 25 тысяч военнослужащих. Генсек не сообщил, на какой конкретно численности остановились министры.

По его словам, одной из проблем является финансирование, поскольку лишь семь из 26 стран альянса выделяют 2% своего ВНП на военные цели - минимальные расходы, о которых была достигнута договоренность в рамках НАТО. Кроме того, партнеры по альянсу испытывают серьезное давление в связи с необходимостью сохранять 40-тысячный контингент в Афганистане.

Ранее было решено, что постоянным будет лишь небольшое "ядро", к которому в случае необходимости будут добавляться контингенты из стран НАТО. По словам Схеффера, военное командование альянса рассмотрит вопрос оптимальной численности такого "ядра". Генсек подчеркнул, что СБР все равно, как и планировалось ранее, будут в состоянии выполнять одновременно семь миссий - от эвакуации пострадавших при стихийных бедствиях до борьбы с терроризмом.

РИА "Новости"