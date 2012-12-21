Генеральный секретарь СЕ выразил соболезнования семьям украинцев

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН.

«Я хочу выразить свои соболезнования и сожаления семьям жертв, погибших от холода, граждан Украины - страны-члена Совета Европы», - сказал Т.Ягленд.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 21 декабря в Украине от переохлаждения погибли 83 человека.