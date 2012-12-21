Генеральный секретарь СЕ выразил соболезнования семьям украинцев

23:46, 21 декабря 2012
Мир
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Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягленд выразил соболезнования семьям украинцев, погибших от морозов.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН.

«Я хочу выразить свои соболезнования и сожаления семьям жертв, погибших от холода, граждан Украины - страны-члена Совета Европы», - сказал Т.Ягленд.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 21 декабря в Украине от переохлаждения погибли 83 человека.

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