Обама поддержит законопроект о запрете на продажу оружия
Президент США Барак Обама поддерживает идею вынесения на рассмотрение конгресса законопроекта о запрете продажи боевого оружия, но считает это лишь одной из мер по прекращению насилия в стране.
"Он (Обама) поддерживает идею сенатора Файнстайн возродить законопроект, запрещающий продажу боевого оружия, но проблема шире", - сказал на пресс-брифинге во вторник официальный представитель Белого дома Джей Карни, сообщают РИА Новости.
Как сообщал УНИАН, более 120 тысяч американцев подписали петицию к властям США с требованием начать обсуждение мер по ограничению свободной продажи оружия.
Право владеть огнестрельным оружием закреплено в конституции США, однако это право в реальности влечет за собой проблему - повторяющиеся едва ли не каждую неделю перестрелки в школах, торговых центрах и церквях. Последний такой инцидент произошел в пятницу - 20-летний злоумышленник убил 20 детей и семь преподавателей в школе штата Коннектикут. Преступник стрелял из зарегистрированного на свое имя оружия - автоматической винтовки и двух пистолетов.