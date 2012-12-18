Обама поддержит законопроект о запрете на продажу оружия

"Он (Обама) поддерживает идею сенатора Файнстайн возродить законопроект, запрещающий продажу боевого оружия, но проблема шире", - сказал на пресс-брифинге во вторник официальный представитель Белого дома Джей Карни, сообщают РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, более 120 тысяч американцев подписали петицию к властям США с требованием начать обсуждение мер по ограничению свободной продажи оружия.

Право владеть огнестрельным оружием закреплено в конституции США, однако это право в реальности влечет за собой проблему - повторяющиеся едва ли не каждую неделю перестрелки в школах, торговых центрах и церквях. Последний такой инцидент произошел в пятницу - 20-летний злоумышленник убил 20 детей и семь преподавателей в школе штата Коннектикут. Преступник стрелял из зарегистрированного на свое имя оружия - автоматической винтовки и двух пистолетов.