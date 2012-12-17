Американцы требуют ограничить продажу оружия в стране

Как передает РИА Новости, петиция размещена на сайте Белого дома и, согласно правилам администрации США, должна набрать минимум 25 тысяч подписей, чтобы быть рассмотренной аппаратом президента.

Право владеть огнестрельным оружием закреплено в конституции США, однако это право в реальности влечет за собой проблему - повторяющиеся едва ли не каждую неделю перестрелки в школах, торговых центрах и церквях. Последний такой инцидент произошел в пятницу - 20-летний злоумышленник убил 20 детей и семь преподавателей в школе штата Коннектикут. Преступник стрелял из зарегистрированного на свое имя оружия - автоматической винтовки и двух пистолетов.

«Наша цель - заставить администрацию Барака Обамы разработать законопроект по ограничению продажи оружия. Важно начать общенациональный диалог, и разработка таких законов являются единственным способом снизить количество тех, кто погибает от огнестрельного оружия. Эта петиция является коллективным требованием начать двухпартийную дискуссию, которая бы привела к принятию пакета законов, регулирующих процесс покупки оружия гражданами», - отмечают авторы петиции.

Вместе с тем, власти страны, признавая проблему и говоря о необходимости ее решения, не торопятся начать ее обсуждение. Б.Обама ранее заявил, что проблему обращения оружия в стране решать необходимо, однако пресс-секретарь Белого дома Джей Карни уточнил, что это «вопрос не сегодняшнего дня».