Туристы покупают билеты в один конец из-за «Апокалипсиса»

Туристы по всему миру стали покупать билеты только в один конец из-за приближающегося «конца света», который, согласно некоторым трактовкам Календаря Майя, ожидается 21 декабря. В этой связи авиаперевозчики и туроператоры вынуждены организовывать специальные акции и дисконты.

В наличии оказалось огромное количество недорогих и даже дешевых авиабилетов, зафиксирован низкий спрос по всем зарубежным направлениях — ближним и дальним, констатируют игроки рынка. А самыми популярными направлениями сейчас являются Франция и Турция, сообщае ZN.ua.

Напомним, во Франции находится пик Бюгараш в предгорьях Пиреней. По предсказаниям местных ясновидящих, это единственное место, на котором можно будет пережить «Судный день» 21 декабря: прилетят инопланетяне и заберут с собой всех желающих выжить. К этой дате там ожидают прибытия около 100 тысяч журналистов, туристов и религиозных фанатиков.

Небывалый наплыв посетителей из-за страха перед якобы грядущим «концом света» переживает и небольшая деревушка Сиринс в Турции, недалеко от Эфеса, откуда на небо вознеслась Дева Мария. Некоторые люди считают, что у Сиринс «очень мощная энергетика, которая перенесет их в другое место в космосе».

Около 200 тысяч туристов встретят «конец света» в Гватемале, где это событие решили превратить в грандиозный праздник. «Уже сейчас практически невозможно найти место для ночлега в городках, которые прилегают к археологическим зонам, где будут проходить церемонии и фестивали в ознаменование „нового рассвета майя“, — заявил директор местного института туризма Педро Дучес.

Именно эта страна считается колыбелью культуры майя. С вечера 20 декабря здесь начнутся представления в 13 археологических зонах, связанных с майя, а прямая трансляция этого события будет вестись на многие страны мира.

Потомки древних майя абсолютно не принимают апокалиптические идеи, столь разрекламированные в западном мире. По их словам, скорее дата 21 декабря 2012 года относится не к концу, а к началу новой эры. Такого же мнения придерживается и правительство Гватемалы.