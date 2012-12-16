На Филиппинах число жертв тайфуна превысило тысячу человек
11:48, 16 декабря 2012Мир
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Число жертв тайфуна "Бофа", вызвавшего наводнения и разрушения на Филиппинах, увеличилось до 1020 человек.
Ежегодно на Филиппинские острова обрушивается до 20 тропических циклонов
По уточненным данным филиппинских властей, на сегодняшний день еще 844 человека остаются пропавшими без вести, сообщает ИТАР-ТАСС.
В зоне бедствия разрушены десятки тысяч домов, нарушено электроснабжение. Затопленными оказались более 20 тыс гектаров банановых плантаций, рисовых и кукурузных полей. Прямой экономический ущерб превысил 200 млн долларов.
В убежищах и эвакуационных центрах остаются десятки тысяч человек, лишившихся крова.
Ежегодно на Филиппинские острова обрушивается до 20 тропических циклонов, которые приводят к гибели сотен людей. "Бофа", пронесшийся над южными районами республики во вторник, стал самым мощным тайфуном в этом сезоне.
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