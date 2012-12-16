На Филиппинах число жертв тайфуна превысило тысячу человек

По уточненным данным филиппинских властей, на сегодняшний день еще 844 человека остаются пропавшими без вести, сообщает ИТАР-ТАСС.

В зоне бедствия разрушены десятки тысяч домов, нарушено электроснабжение. Затопленными оказались более 20 тыс гектаров банановых плантаций, рисовых и кукурузных полей. Прямой экономический ущерб превысил 200 млн долларов.

В убежищах и эвакуационных центрах остаются десятки тысяч человек, лишившихся крова.

Ежегодно на Филиппинские острова обрушивается до 20 тропических циклонов, которые приводят к гибели сотен людей. "Бофа", пронесшийся над южными районами республики во вторник, стал самым мощным тайфуном в этом сезоне.