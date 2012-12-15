Главное за день: обзор топ-новостей

И более полная картина субботы:

Турция передала Украине председательство в ОЧЭС

Председательство Украины в ОЧЭС продлится с 1 января по 30 июня 2013 года. В Твиттере министр иностранных дел Грищенко написал: "Как будущий председатель ОЧЭС, получил символ - молоток для ведения заседаний. Буду активно пользоваться в I полугодии 2013 для принятия решений :)"

Украинка завоевала золото на Чемпионате мира по плаванию

В финале на 200-метровке на спине украинка Дарья Зевина опередила американку и испанку. Чемпионат мира по плаванию проходит в Стамбуле.

В Харькове убили и обезглавили судью и его родных

В Харькове убит судья Фрунзенского райсуда Харькова, его жена, их сын и сожительница сына.

Янукович выразил соболезнования Обаме

Президент Украины выразил соболезнования Президенту США в связи с трагедией в штате Коннектикут. Вследствие стрельбы, открытой в начальной школе в американском городе Ньютаун, погибли 20 детей в возрасте от 5 до 10 лет.

У Народного Руха Украины - новый председатель

На смену Борису Тарасюку пришел Василий Куйбида. За его кандидатуру проголосовали 144 из 215 делегатов съезда. Тарасюк свою кандидатуру снял.