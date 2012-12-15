Главное за день: обзор топ-новостей
Два важных события произошли сегодня в Стамбуле: Турция передала Украине председательство в ОЧЭС и украинка Дарья Зевина завоевала золото на Чемпионате мира по плаванию.
И более полная картина субботы:
Турция передала Украине председательство в ОЧЭС
Председательство Украины в ОЧЭС продлится с 1 января по 30 июня 2013 года. В Твиттере министр иностранных дел Грищенко написал: "Как будущий председатель ОЧЭС, получил символ - молоток для ведения заседаний. Буду активно пользоваться в I полугодии 2013 для принятия решений :)"
Украинка завоевала золото на Чемпионате мира по плаванию
В финале на 200-метровке на спине украинка Дарья Зевина опередила американку и испанку. Чемпионат мира по плаванию проходит в Стамбуле.
В Харькове убили и обезглавили судью и его родных
В Харькове убит судья Фрунзенского райсуда Харькова, его жена, их сын и сожительница сына.
Янукович выразил соболезнования Обаме
Президент Украины выразил соболезнования Президенту США в связи с трагедией в штате Коннектикут. Вследствие стрельбы, открытой в начальной школе в американском городе Ньютаун, погибли 20 детей в возрасте от 5 до 10 лет.
У Народного Руха Украины - новый председатель
На смену Борису Тарасюку пришел Василий Куйбида. За его кандидатуру проголосовали 144 из 215 делегатов съезда. Тарасюк свою кандидатуру снял.