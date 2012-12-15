В Харькове убили и обезглавили судью и его родных

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, был убит судья Фрунзенского райсуда Харькова, его жена, их сын и сожительница сына. Все четыре тела обезглавлены.

В Отделе связей с общественностью Главного управлении МВД Украины в Харьковской области пообещали в ближайшее время предоставить информацию об этом.