В Харькове убили и обезглавили судью и его родных
17:58, 15 декабря 2012Общество
16038 0
В Харькове неизвестные убили и обезглавили четырех человек.
Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, был убит судья Фрунзенского райсуда Харькова, его жена, их сын и сожительница сына. Все четыре тела обезглавлены.
В Отделе связей с общественностью Главного управлении МВД Украины в Харьковской области пообещали в ближайшее время предоставить информацию об этом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter