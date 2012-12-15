Янукович выразил соболезнования Обаме

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования Президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме в связи с трагическим событием, которое произошло 14 декабря в начальной школе «Сэнди Фук» в городе Ньютаун, штат Коннектикут.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«От имени украинского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и поддержку семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в скорбном письме главы Украинского государства.

Как сообщал УНИАН, в результате стрельбы, открытой в начальной школе в американском городе Ньютаун (штат Коннектикут), погибли 20 детей в возрасте от 5 до 10 лет. Как сообщили представители полиции, 18 детей скончались на месте, еще 2 - в больнице.

Преступник - 20-летний Адам Лэнза - был вооружен двумя пистолетами и винтовкой, на нем был надет бронежилет. Как сообщается, А.Лэнза зашел в класс и расстрелял свою мать, работавшую в школе учителем, и всех находившихся в помещении детей. После этого он убил еще 5 сотрудников учебного заведения, в том числе директора и психолога.

Президент США Барак Обама объявил в стране четырехдневный траур в связи с трагедией.

По данным Министерства иностранных дел Украины, украинцев среди пострадавших во время стрельбы нет.