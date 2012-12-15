У Народного Руха Украины - новый председатель

Председателем Народного Руха Украины избран Василий Куйбида.

Как сообщает Zaxid.net, соответствующее решение принято сегодня на съезде НРУ.

За кандидатуру В.Куйбиды проголосовали 144 из 215 делегатов съезда, сообщил присутствующий на съезде заместитель председателя Львовской городской организации НРУ Игорь Мартынюк.

По его словам, нового председателя партии избрали путем тайного голосования.

«Тарасюк снял свою кандидатуру. Голосование проходило только по кандидатуре Куйбиды», – сказал И.Мартынюк.