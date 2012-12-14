Умер исламский духовный лидер

В прошлом году движение выступило инциатором антиправительственных протестов, передает РосБизнесКонсалтинг.

Шейх несколько раз был арестован из-за антимонархических взглядов.

Движение "Справедливость и духовность" запрещено в Марокко и стоит на более радикальных позициях, чем правящая ныне в стране исламская партия.