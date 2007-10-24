Еврокомиссия предлагает ввести “голубую карту”
Для квалифицированных мигрантов
Еврокомиссия предлагает ввести европейскую “голубую карту” для квалифицированных трудовых мигрантов.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Еврокомиссии в Страсбурге.
Комиссия одобрила два проекта Директив Евросоюза относительно экономической миграции. Проект первой Директивы предусматривает допуск высококвалифицированных мигрантов в ЕС и создание европейской “голубой карты”.
Директива предусматривает, что в случае допуска высококвалифицированного выходца из третьих стран, он получает специальное разрешение на проживание и работу – “голубую карту”, которая предоставляет этому лицу ряд социально-экономических прав и благоприятные условия для объединения семей.
При этом во избежание “оттока мозгов” из некоторых развивающихся стран Африки и Азии предусматривается вводить ограничения или запрет на рекрутирование высококвалифицированного персонала в определенных странах.
Вторая Директива устанавливает единую аппликационную процедуру для получения разрешения на работу и вида на жительство, а также устанавливает права для легальных мигрантов из третьих стран.
Главная цель этого документа – упростить и ускорить процесс получения разрешения на работу и право на проживание как для работодателя, так и для сотрудника. Он устанавливает для выходцев из третьих стран такие же права, как и для европейцев – одинаковые условия труда, уровень оплаты труда, доступ к образованию, право на защиту профсоюзов и социальную безопасность.
Как сообщал УНИАН, 13 сентября вице-президент Еврокомиссии по вопросам юстиции, свободы и безопасности Франко ФРАТТИНИ призвал увеличить количество легальных трудовых мигрантов из стран Африки и Азии. Он сообщил о намерениях 23 октября представить два проекта Директив относительно допуска высококвалифицированной рабочей силы. Предусматривалось, что претендовать на должность в ЕС могут высококвалифицированные специалисты как те, которые постоянно проживают в третьих странах, так и те, которые уже проживают в странах - членах ЕС, например, проходят обучение. При этом доступ к трудовому рынку в первой стране назначения должен открываться не более чем на 2 года с возможностью продления “голубой карты”. Владельцы “голубых карт” будут иметь возможность переезжать в другие страны - члены ЕС при определенных условиях и только после того, как легально проживут 2-3 года в стране, в которую приехали впервые.
На январь 2006 года общее количество выходцев из третьих стран в ЕС составляло 18,5 млн. чел., или около 4% всего населения ЕС. Еврокомиссия планирует привлечь в ЕС еще 20 млн. мигрантов из стран Африки и Азии в ближайшие 20 лет.