Еврокомиссия предлагает ввести “голубую карту”

Еврокомиссия предлагает ввести европейскую “голубую карту” для квалифицированных трудовых мигрантов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Еврокомиссии в Страсбурге.

Комиссия одобрила два проекта Директив Евросоюза относительно экономической миграции. Проект первой Директивы предусматривает допуск высококвалифицированных мигрантов в ЕС и создание европейской “голубой карты”.

Директива предусматривает, что в случае допуска высококвалифицированного выходца из третьих стран, он получает специальное разрешение на проживание и работу – “голубую карту”, которая предоставляет этому лицу ряд социально-экономических прав и благоприятные условия для объединения семей.

При этом во избежание “оттока мозгов” из некоторых развивающихся стран Африки и Азии предусматривается вводить ограничения или запрет на рекрутирование высококвалифицированного персонала в определенных странах.

Вторая Директива устанавливает единую аппликационную процедуру для получения разрешения на работу и вида на жительство, а также устанавливает права для легальных мигрантов из третьих стран.

Главная цель этого документа – упростить и ускорить процесс получения разрешения на работу и право на проживание как для работодателя, так и для сотрудника. Он устанавливает для выходцев из третьих стран такие же права, как и для европейцев – одинаковые условия труда, уровень оплаты труда, доступ к образованию, право на защиту профсоюзов и социальную безопасность.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября вице-президент Еврокомиссии по вопросам юстиции, свободы и безопасности Франко ФРАТТИНИ призвал увеличить количество легальных трудовых мигрантов из стран Африки и Азии. Он сообщил о намерениях 23 октября представить два проекта Директив относительно допуска высококвалифицированной рабочей силы. Предусматривалось, что претендовать на должность в ЕС могут высококвалифицированные специалисты как те, которые постоянно проживают в третьих странах, так и те, которые уже проживают в странах - членах ЕС, например, проходят обучение. При этом доступ к трудовому рынку в первой стране назначения должен открываться не более чем на 2 года с возможностью продления “голубой карты”. Владельцы “голубых карт” будут иметь возможность переезжать в другие страны - члены ЕС при определенных условиях и только после того, как легально проживут 2-3 года в стране, в которую приехали впервые.

На январь 2006 года общее количество выходцев из третьих стран в ЕС составляло 18,5 млн. чел., или около 4% всего населения ЕС. Еврокомиссия планирует привлечь в ЕС еще 20 млн. мигрантов из стран Африки и Азии в ближайшие 20 лет.