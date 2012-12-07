Президентские выборы в США обошлись в рекордные $2 миллиарда

Средства, затраченные на предвыборную кампанию республиканской партии во главе с Миттом Ромни, превысили один миллиард долларов, почти столько же стоила кампания президента США Барака Обамы, сообщает в пятницу РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Если принимать во внимание масштабные мероприятия по сбору средств в поддержку кандидатов и расходы на политическую агитацию в СМИ, такая высокая стоимость президентской гонки не кажется удивительной. И у Обамы, и у Ромни были наняты "целые армии"организаторов для проведения предвыборных мероприятий, кроме этого, кандидаты привлекали на свою сторону "отряды" состоятельных граждан, отмечает агентство.

Согласно данным Комитета политических действий (Political action committee, PAC), рекламные появления в СМИ стоили обоим кандидатам более 500 миллионов долларов. Различные некоммерческие организации, которые не обязаны декларировать финансы и указывать на своих благотворителей, "потратили сотни миллионов" на различные агитационные издания и рекламу для кандидатов.

Как стало известно агентству, один из сторонников республиканской партии - владелец казино в Лас-Вегасе Шелдон Аделсон (Sheldon Adelson) - пожертвовал на финальную часть предвыборной гонки Ромни 33 миллиона долларов, всего же за предвыборный сезон Аделсон и его супруга выделили в поддержку республиканцев 95 миллионов долларов.

Президентские выборы в США состоялись 6 ноября.