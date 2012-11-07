Обама победил на выборах президента США

Об этом сообщает телекомпания CNN, ведущая собственный подсчет голосов.

Таким образом, Обама переизбран на второй срок.

Митт Ромни набрал 201 голос.

После обнародования результатов голосования Обама на своей страничке в микроблоге Twitter поблагодарил избирателей.

"Это произошло благодаря вам. Спасибо", - приводит его слова РИА Новости.

На президентских выборах в США побеждает кандидат, который набирает не менее 270 голосов выборщиков из 538.