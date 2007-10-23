Al Jazeera обнародовала обращение бин Ладена

Осама бин ЛАДЕН выступил с новым аудиообращением, в котором призывает иракцев сплотиться для борьбы с западным агрессором.

Как сообщает «Газета.Ру», аудиообращение террориста №1 обнародовал в понедельник вечером катарский телеканал Al Jazeera. В отличие от предыдущих посланий эта речь не привязана к каким-то недавним событиям. Скорее, это программная речь, ставящая целью сплотить ряды «Аль-Каиды» и ее сторонников в мусульманских странах. Человек с голосом бин ЛАДЕНА обращается в первую очередь к иракским боевикам, призывая их не допустить раскола и сплотить свои ряды.

Он также призывает к объединению для борьбы с западным агрессором. «Вы слабы поодиночке, ваш священный долг - объединиться. Избегайте разногласий и разделения. Исламский мир ждет, когда вы встанете под одно знамя», - говорит бин ЛАДЕН.

Катарский телеканал по традиции не указывает, каким образом к ним попала пленка с записью. Аутентичность обращения бин ЛАДЕНА проверяют специалисты ЦРУ.