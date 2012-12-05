Жертвами тайфуна на Филиппинах стали не менее 100 человек

По сообщениям местных властей, число пропавших без вести постоянно растет, передает украинская служба Би-Би-Си.

Почти половина жертв стихии были жителями горной области, которые погибли от оползня, когда переправлялись в эвакуационных центров.

Скорость ветра достигала 160 км в час - тайфун "Бофа" срывал крыши с домов, вырывал деревья, но наибольший ущерб нанес ливневый фронт шириной в 500 км - сельскохозяйственные земли были затоплены, на многие деревни сошли грязевые оползни.

Благодаря предупредительным мерам, к которым прибегли власти страны, число жертв намного меньше, чем в прошлом году. Тогда в результате шторма погибли полторы тысячи человек.