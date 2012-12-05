Жертвами тайфуна на Филиппинах стали не менее 100 человек
08:49, 05 декабря 2012Мир
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Не менее 100 человек погибло при обрушении тайфуна "Бофа" на юг Филиппин.
Число пропавших без вести постоянно растет
По сообщениям местных властей, число пропавших без вести постоянно растет, передает украинская служба Би-Би-Си.
Почти половина жертв стихии были жителями горной области, которые погибли от оползня, когда переправлялись в эвакуационных центров.
Скорость ветра достигала 160 км в час - тайфун "Бофа" срывал крыши с домов, вырывал деревья, но наибольший ущерб нанес ливневый фронт шириной в 500 км - сельскохозяйственные земли были затоплены, на многие деревни сошли грязевые оползни.
Благодаря предупредительным мерам, к которым прибегли власти страны, число жертв намного меньше, чем в прошлом году. Тогда в результате шторма погибли полторы тысячи человек.
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