Папа Римский Бенедикт XVI завел микроблог в Twitter’е

Микроблог 85-летнего главы Римско-католической церкви (@pontifex), о запуске которого Ватикан официально объявил в понедельник, 3 декабря, будет вестись на английском и еще семи языках – итальянском, испанском, португальском, немецком, польском, французском и арабском, сообщают РИА Новости. Не исключено, что со временем добавятся и другие языки.

Планируется, что изначально сообщения понтифика, которые, по правилам микроблога, не могут превышать 140 знаков, будут публиковаться по случаю всеобщей аудиенции, которая проходит по средам. За первые минуты запуска микроблога понтифика на его английскую версию подписались уже более 12,5 тысячи читателей, несмотря на то, что там еще не появилось ни одного сообщения.

Как отмечает газета Corriere della Sera, день отправки первого личного сообщения Бенедикта XVI — 12 декабря — может быть увязан с датой 12 февраля 1931 года, когда Папа Римский Пий XI впервые выступил с радиосообщением на радио Ватикана.

Бенедикт XVI в июне 2011 года уже отправлял сообщение своей многомиллионной пастве. Это случилось при открытии официального информационного портала Ватикана. Тогда Папа написал: "Дорогие друзья, я только что запустил www.news.va. Слава Иисусу Христу! С моими молитвами и благословением, Бенедикт XVI".