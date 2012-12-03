Северокорейская ракета будет готова к запуску в течение трех-четырех дней

Об этом сообщает со ссылкой на источники в спецслужбах Южной Кореи агентство «Ренхап», отмечает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили о том, что северокорейские специалисты установили на стартовую площадку на космодроме "Сохэ" одноступенчатую ракету, однако позднее агентство «Ренхап» уточнило, что к настоящему времени закончен монтаж лишь первой ступени трехступенчатой ракеты, которая, по заявлениям Пхеньяна, должна будет вывести на орбиту научно-исследовательский спутник.

Международное сообщество подозревает, что в действительности космическая программа КНДР является замаскированным испытанием баллистических ракет. В апреле 2012 года с полигона «Сохэ» был осуществлен запуск ракеты-носителя "Ынха-3" со спутником "Кванмёнсон-3", однако завершился он неудачно. Запуск тогда осудили многие страны мира.

По словам источников в южнокорейской разведке, инженеры в КНДР "установили первую ступень" ракеты "большой дальности", а процесс сборки всех ступеней ракеты и ее подготовки к запуску займет "три или четыре дня".

Эта информация вполне соотносится с распространенным 1 декабря сообщением северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), согласно которому запуск ракеты намечен на период с 10 по 22 декабря.

Сеул и Токио уже выразили серьезную обеспокоенность в отношении решения КНДР и намерены добиваться отмены пуска.

Министр обороны Японии Сатоси Моримото, в свою очередь, отдал приказ силам национальной безопасности подготовиться до 7 декабря к перехвату ракеты или ее обломков в случае угрозы безопасности страны.

В связи с планируемым запуском, как сообщают южнокорейские СМИ, разведку территории Северной Кореи резко активизировали соответствующие ведомства Южной Кореи и США.