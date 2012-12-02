В Японии на трассе обрушился тоннель: люди заблокированы внутри

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Обвал одной из стен тоннеля Сасаго на трассе Тюо в префектуре Яманаси произошел около 8.00 по местному времени. Как сообщили прибывшие на место сотрудники местной полиции, по неподтвержденной пока информации, в тоннеле заблокированы несколько автомобилей, в которых находятся, как минимум, пять человек.

Около 9.00 по местному времени из тоннеля удалось выбраться одной женщине, которая немедленно была доставлена в ближайший госпиталь. В госпиталь также были доставлены еще две женщины, которым ранее удалось выбраться из заблокированного тоннеля сразу же после его обрушения.

Согласно поступающим сведениям, после обвала породы в тоннеле начался пожар. Сотрудники противопожарной службы отмечают, что температура внутри тоннеля слишком высокая, чтобы специалисты могли приступить к тушению.

В настоящее время участок трассы между Оцуки и Кацунума перекрыт. Более подробной информации об инциденте пока не поступало. Также нет сообщений о состоянии пострадавших.