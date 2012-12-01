Пентагону запретили сделки с Россией

Голосование состоялось в четверг поздно вечером, поправка одобрена единогласно. Запрет вступит в действие после того, как президент страны подпишет закон об оборонном бюджете. В настоящее время документ рассматривается верхней палатой Конгресса.

Автором документа стал сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин. Он объяснил намерение внести документ тем, что США должны воспрепятствовать действиям России, оказывающей поддержку сирийским властям.

"Американские налогоплательщики не должны косвенно финансировать массовые убийства сирийских граждан, особенно в случае, когда закупки (техники для Афганистана) можно провести у американских производителей. Продолжая связи с "Рособоронэкспортом", мы подрываем политику США в отношении Сирии и усилия США по поддержке сирийского народа", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу.

В конце июля аналогичную поправку приняла палата представителей.

Соглашение о покупке десяти вертолетов Ми-17 является дополнением к действующему контракту, заключенному в мае 2011 года, поясняет РИА Новости. Он предусматривал поставку 21 вертолета Ми-17В-5, запасных частей и оборудования для Афганистана. По данным американских источников, полная стоимость соглашения оценивается в 900 миллионов долларов. По информации российских СМИ, цена базовой поставки составила 367,5 миллиона долларов.