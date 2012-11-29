Каддафи предлагал Назарбаеву создать мусульманскую атомную бомбу

"В начале 1992 года в МИД по дипломатическим каналам поступило письмо на имя президента Казахстана от лидера Ливийской революции Муаммара Каддафи, предлагавшего сохранить на территории страны ядерные арсеналы в качестве первой мусульманской, как он писал, атомной бомбы и обещавшего выделить многомиллиардную помощь на их содержание", - сказал Токаев в ходе первых назарбаевских чтений.

По мнению экс-главы МИДа, "было бы желательно предать огласке содержание письма, хранящегося в архивах, чтобы современники и будущие поколения политиков и ученых могли лучше понимать динамику того сложного времени".

"Для любого безответственного политика столь щедрые посулы богатого государства могли бы показаться крайне привлекательными, но настоящий государственный деятель отличается от обычного политика тем, что мыслит не сиюминутными конъюнктурными категориями, а руководствуется соображениями стратегического порядка", - отметил Токаев.

Как сообщает РИА Новости, по его оценке, ядерное разоружение и Нурсултан Назарбаев - это "практически синонимы, когда речь идет об избавлении человечества от угрозы тотального уничтожения".