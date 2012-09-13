Ливия обвинила в нападении на консульство США сторонников Каддафи

"Мы знаем, что подельники Каддафи все еще в Ливии. Конечно, они использовали шанс раствориться в толпе (при атаке на консульство)... Сейчас пока не понятно, кем точно были напавшие, но уверен, что они (сторонники Каддафи) были там. У них все еще есть деньги, они все еще получают поддержку от Туниса, Мавритании и других стран, финансирующих такие теракты", - заявил Ауджали журналистам в Вашингтоне.

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Заявление посла противоречит первичным выводам американской разведки, которая усмотрела в произошедшем след "Аль-Каиды", замечает РИА "Новости". Однако, по словам Ауджали, "у ливийского правительства есть развединформация о том, что некоторые силы Каддафи были вовлечены" в нападение.