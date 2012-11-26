В Бангладеш горит швейная фабрика: сотни людей заблокированы внутри
09:40, 26 ноября 2012Мир
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Крупный пожар вспыхнул на швейной фабрике в пригороде столицы Бангладеш Дакки, спустя сутки после того, как в результате подобного ЧП погибли более 120 человек.
Об этом сообщает РИА «Новости».
По информации местных СМИ, огонь вспыхнул в 12-этажном здании утром в понедельник. Работники фабрики, по свидетельству очевидцев, выбегают на крышу. Огнем могут быть отрезаны сотни людей, указывает издание. Около 15 пожарных автомобилей прибыли к месту возгорания. Информации о жертвах пока не поступало.
Это уже второй пожар на швейной фабрике в пригороде Дакки за последние дни. Пожар в 9-этажном здании фабрики в ночь на воскресенье унес жизни, по последним данным, 124 человек. Пожарным потребовалось почти пять часов, чтобы полностью потушить огонь. Причина возгорания неизвестна.
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