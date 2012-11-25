В России после жесткой посадки самолета 8 человек попали в больницу

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС, пишет РИА Новости.

"По уточненным данным, при жесткой посадке самолета Ан-2 госпитализированы восемь человек. Пассажиры самолета - члены аэроклуба - совершали вылет для занятий парашютным спортом", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в воскресенье около 10.20 мск (12.10 по местному времени) в Советском районе, на бывшей взлетно-посадочной полосе в городском поселении Югорск-2 . При жесткой посадке самолет загорелся. По данным ГУМЧС, самолет принадлежит клубу "Аэроплан", на борту были парашютисты. Авария произошла, когда самолет взлетал.

"При наборе высоты произошло падение тяги. При приземлении произошел отказ двигателя. При посадке самолет загорелся", - пояснили в пресс-службе.