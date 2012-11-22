Премьер призвал канадцев почтить память жертв Голодомора

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте Посольства Канады в Украине.

«Я приглашаю всех канадцев в эту субботу почтить память миллионов мужчин, женщин и детей - по большей части украинцев, но также казахов и русских, которые погибли в течение голодомора-геноцида 1932-1933 годов, вызванного варварским коммунистическим режимом Иосифа Сталина», - призвал С.Гарпер.

По его убеждению, целью советских вождей было уничтожение украинского национализма.

«Высылая политических лидеров, религиозных деятелей и деятелей образования в Гулаги, безжалостно отбирая у невинных украинских семей урожай и домашний скот, необходимые для выживания, советы стремились уничтожить украинский национализм», - говорится в его заявлении.

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Вместе с тем С.Гарпер убежден, что дух украинского народа нельзя покорить. «Его сыновья и дочери стойко держались на протяжении этих и других темных времен, чтобы возродиться и со временем избавиться от советских кандалов, борясь за ценности, которые мы высоко ценим сегодня: свободу, демократию, права человека и верховенство права», - подчеркнул премьер Канады.

Он отметил, что Канада очень гордится тем, что в ее стране проживает свыше 1 млн канадцев украинского происхождения, многие из них потеряли близких во время Голодомора.

«Наше правительство осознает их утрату», - сказал премьер, напомнив, что в 2008 году Канада стала первой страной, которая признала Голодомор актом геноцида.