Россия взялась опровергнуть «исключительный характер» Голодомора

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал заместитель руководителя Федерального архивного агентства Владимир Тарасов сегодня в ходе круглого стола на тему: «О противодействии попыткам фальсификации истории народов в ущерб интересам России», прошедшего в Совете Федерации РФ.

«Росархив выступил инициатором ряда информационных мероприятий по проблеме голода в СССР. Конечно, это была реакция на те события, которые происходили в Украине… Для того, что нейтрализовать то, что там делалось, мы подготовили специальный DVD диск «Голод в СССР» и издали эти документы на английском языке», - сказал В.Тарасов.

«Сделали одноименный сборник на русском языке и сейчас завершаем подготовку фундаментального научного издания - трехтомного сборника документов «Голод в СССР. 1929-1934 года». Первые два тома уже изданы - эти документы наглядно опровергают утвердившийся в Украине стереотип об исключительном характере голода в бывшей Украинской ССР», - сказал он.

По его словам, история всегда будет оставаться «тем полем, на котором ведется идеологическая борьба, где некоторые стороны, отстаивая свои интересы, не гнушаются фальсификациями».

По его словам, Росархив старается создать условия, чтобы исследователи имели доступ к первоисточникам.

В тоже время В.Тарасов сообщил, что очень большой объем документов продолжает оставаться секретным. «В настоящее время в Росархиве хранится 42 млн дел, из них 1,6 млн находятся на секретном хранении», - сказал он.

Справка УНИАН. Ежегодно в последнюю субботу ноября в Украине вспоминают жертв голодоморов и политических репрессий.

Голодомор 1932-1933 годов - массовый, преднамеренно организованный советской властью голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР.

Голод наступил вследствие спланированной конфискации урожая зерновых и всех других продуктов питания у крестьян представителями советской власти, что привело к убийству крестьян голодом в миллионных масштабах, при этом советская власть имела значительные запасы зерна в резервах и осуществляла его экспорт за границу.

Причины этого массового преступления никогда в СССР не расследовались и никто из власть предержащих, причастных к преступлению, не понес наказания. На протяжении десятилетий массовое убийство людей искусственным голодом не только преднамеренно замалчивалось советской властью, о нем вообще запрещалось где-либо упоминать.

В 2003 году украинский парламент назвал, а 2006-м - официально признал Голодомор геноцидом украинского народа.

24 страны официально признали Голодомор геноцидом украинского народа.

13 января 2010 года Апелляционный суд Киева признал руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в геноциде в Украине в 1932-33 годах. Уголовное дело возбудила и расследовала СБУ по факту совершения Голодомора-Геноцида в Украине в 1932-1933 годах. Решением суда были подтверждены выводы следователей Службы безопасности Украины об организации совершения в 1932-1933 годах на территории УССР руководством большевистского тоталитарного режима – генеральным секретарем Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ЦК ВКП(б)) Иосифом Сталиным (Джугашвили), членом ЦК ВКП(б), председателем Совета народных комиссаров (СССР) Вячеславом Молотовым (Скрябиным), секретарями ЦК ВКП(б) Лазарем Кагановичем и Павлом Постышевым, членом ЦК ВКП(б), генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии большевиков Украины (КП(б)У) Станиславом Косиором, членом ЦК ВКП(б), председателем Совета народных комиссаров УССР Власом Чубарем и членом ЦК ВКП(б), вторым секретарем ЦК КП(б)У Менделем Хатаевичем, геноцида украинской национальной группы, то есть искусственного создания жизненных условий, рассчитанных на ее частичное физическое уничтожение.

Согласно заключению судебной научно-демографической экспертизы, проведенной в ходе досудебного следствия Институтом демографии и социальных исследований им. Птухи Национальной академии наук Украины, в результате совершенного геноцида в Украине погибли 3 млн. 941 тыс. человек.

Суд констатировал, что И.Сталин (Джугашвили), В.Молотов (Скрябин), Л.Каганович, П.Постышев, С.Косиор, В.Чубарь и М.Хатаевич совершили преступление геноцида, предусмотренное ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (геноцид), и закрыл уголовное дело в связи с их смертью.