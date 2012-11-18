Израиль готов расширить военную операцию в Газе

Об этом он сказал, открывая воскресное заседание правительства, передает РИА «Новости», отмечая, что заявление Б.Нетаньяху прозвучало на фоне разговоров о возможности наземного вторжения в палестинский анклав, слухов о подготовке перемирия между конфликтующими сторонами и очередного ракетного обстрела Тель-Авива.

"Мы заставляем (правящее в секторе Газа движение) ХАМАС и террористические организации платить высокую цену. Армия обороны Израиля готова к значительному расширению операции", - подчеркнул Б.Нетаньяху.

Как сообщалось, Израиль с 14 ноября проводит в секторе Газа военную операцию "Облачный столб", целью которой объявлено уничтожение боевиков и их инфраструктуры. Пока операция сводится к дистанционным ударам, в результате которых уже поражены, по словам премьера, свыше тысячи целей. За время боевых действий погибли 49 палестинцев и трое израильтян, в чью квартиру попала палестинская ракета. Всего за время боев на Израиль упали около 500 ракет, в том числе обстрелу впервые подверглись Тель-Авив и Иерусалим.